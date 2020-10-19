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Dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülkede 579 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 579 kişi öldü.

Dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülkede 579 kişi öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 579 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 114 bin 610'a yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 579 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede böylelikle, son 3 ayın en düşük artışı kaydedilmiş oldu.

Hindistan'da son 24 saatte 55 bin 722 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 550 bin 273'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 663 bin 608 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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