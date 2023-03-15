Dünyanın en büyük çip merkezini kuruyorlar

Güney Kore, özel şirketlerin yaklaşık 230 milyar dolarlık yatırımıyla, Seul'de bilgisayar çipleri yapmak için devasa bir tesis inşa edeceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yaptığı açıklamada, "Neredeyse 300 trilyon Kore wonu değerindeki büyük ölçekli özel yatırıma dayalı olarak, Seul Büyükşehir bölgesinde dünyanın en büyük yeni 'ileri teknoloji sistemi yarı iletken kümesini' inşa edeceğiz" dedi.

Ayrıca, mevcut bellek yarı iletken üretim kompleksleriyle bağlantılı olarak 'yarı iletken mega kümesinin' dünyanın en büyüğü olacağını açıklandı.

Seul Büyükşehir bölgesi, başkent Seul'ü, komşu şehir Incheon'u ve çevredeki Gyeonggi eyaletini içeriyor.