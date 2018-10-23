Dünyanın en etkili 500 Müslümanı listesi yayınlandı

Ürdün Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi, 'Dünyanın 500 En Etkili Müslümanlarının isimlerini ve profilleri'ni içeren “Müslüman 500 ”adlı kitabının sonuncusunu yayımladı. 2007 yılından bu yana her yıl yayımlanan eserde bu yılki listenin başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ve Ürdün Kralı II. Abdullah 2. ve 3. sırada yer alıyor. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdul-Aziz El-Suud, Kral olduktan bu yana ilk 3 Müslüman lider arasında yer almaya devam ederken, Erdoğan 2016 ve 2017'de 8. sırada, 2018'de 5. sırada yer aldı.

Pakistan'ın en etkin örgütlerinden Tebliğ Cemaati vaizlerinden Tariq Jameel (Tarık Cemil) ve Hindistan'da önde gelen İslam alimi ve siyasetçisi Hindistanlı bir politikacı ve 2006'dan itibaren Hindistan'ın üst meclisi olan Rajya Sabha'nın eski üyesi Jamiat Ulama-i-Hind'ın genel sekreteridir Mahmood Madani (54) dünyanın en etkili 50 kişi listesinde yer aldı.

Ürdün Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi, son on yıldan beri 'Dünyanın 500 En Etkili Müslümanlarının isimlerini ve profilleri'ni içeren “Müslüman 500 ”adlı raporunu yayınlıyor. 22 Ekim Pazartesi günü yayımlanan 10. baskısında Mahmood Madani 32, Tariq Jameel ise 40'ncı sırada yer alıyor.

Ürdün İslami İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi kitabın önsözünde yaptığı açıklamada, "Tariq Jameel, Pakistan'ın en popüler vaizlerinden biri olan tanınmış bir Deobandi bilginidir. Tebliğ Cemaati grubuna üyedir ve dersleri, kendini arındırma, şiddetten kaçınma, Allah'ın emirlerine riayet etme ve Peygamber Muhammed'in (SAV)yoludur “, yazdı.

(Diobendi veya Diyobendi, Hindistan'ın Diyobend kentindeki Darul Ulum Diyobend mektebinden çıkan Hanefi İslam hareketine verilen terimdir.)

İslami İslami Stratejik Çalışmalar Merkezi'nin kitabında Mahmood Madani'nin tanıtımı ise, “Hindistan'ın önde gelen İslam alimi ve politikacılarından Mahmood Madani, terörizm ve Hint Müslüman topluluğunun desteksiz kınamalarından dolayı nüfuz kazanmış, muhalefetinde açık sözlüdür." denildi.

Bu listenin başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ve Ürdün Kralı II. Abdullah 2. ve 3. sırada yer alıyor. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdul-Aziz El-Suud, Kral olduktan bu yana ilk 3 Müslüman lider arasında yer almaya devam ederken, Erdoğan 2016 ve 2017'de 8. sırada, 2018'de 5. sırada yer aldı.

Hint alt kıtasından diğer üçü de Pakistan Başbakanı Imran Khan ( 29), Alim Muhammed Taqi Usmani ( 6), Hacı Muhammed Abd Al Wahhab ( 14).

İlk 50 listesindeki diğer kişiler Fas Kralı VI. Muhammed, El Azhar'ın Al-Tayyeb'i, Suudi Arabistan'dan Şeyh Salman Al Ouda, Necef Iraklı Seyyid Ali Hüseyin, İran'ın en önemli lideri Ali Hamaney, Umman Sultan Qaboos, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Abu Dabi'nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Endonezya Başkanı Joko Widodo ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari.

Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi ayrıca Malezya Başbakanı Dr. Mahathir Mohamad ve Filistin Protesto Simgesi Ahed Tamimi'nin sırasıyla ' 2019 İnsanı ' ve '2019 Yılın Kadını' ilan edildiğini de ilan etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net