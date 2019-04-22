Dünyanın en kuzeyindeki Nurd Kamal camii ve Ruslar

Dünyanın en kuzeyinde bulunan Rusya'nın Norilsk şehrindeki Müslüman diasporası, kent nüfusunun neredeyse dörtte birini oluşturmaktadır. Rusya'nın en kuzeyindeki cami de burada bulunuyor - parlak yeşil minaresi, uzun bir gölün zemininde, hatta kutup gecelerinde bile göze çarpan Nurd Kamal. Onun imamı Radik Ayupovich Bakiyev önce yerel bir nikel tesisinde çalıştı, sonra yavaş yavaş İslam'a hizmet etmeye yöneldi. Lenta.ru ona bunun nasıl olduğunu ve kutup kentindeki yaşamın zorluklarını sordu.

Allah'a nasıl yaklaştınız?

İnsanlar Allah'a farklı şekillerde geliyor. Küçük yaşlardan itibaren bu yönde büyüdüm. Sovyet döneminde, büyükannem ve büyükbabam, içimdeki Allah'a olan inancımı arttırdı, bize kanunları, mülkiyeti gözetmeyi öğretti - en azından bazılarını. Köyde büyüdüm, nesiller arasındaki bağlantıyı kaybetmedik her zaman devam etti. Daha sonra orduda görev yaptım, daha sonra "anakarada" biraz çalıştım ve 1986'da buraya geldim.

Burada mı doğdun?

Hayır, Başkiya'daki Fedorovsky bölgesinde, Akbulatovo köyünde doğdum. Ailemiz büyüktü. Annem, babam ve dört erkek kardeştik. 1986'da Kayerkan'ta çalışmaya başladım, o zamanlar orası ayrı bir şehirdi, Norilsk'in ilçesi değildi. 1998 yılında burada bir cami açıldı. Ve o zamandan beri sessizce bu yöne doğru yönelmeye başladım, çünkü insanın manevi yiyeceklere ihtiyacı var.

Aşamalı bir süreç miydi ya da bir gün burada imam olarak görev yapmanız gerektiğini mi fark ettiniz?

O sırada, bazı ilk beceriler kazanmaya çalıştım - namaz, dini kurallar, izin verilenler, yasak olanlar. Öyle oldu ki, köyümde cami açıldı ve bir üniversitenin rektörü olan bir adam geldi. Bana tavsiyede bulundu, "hadi hareket edelim" dedi.. Sonra Talnak'ta ustabaşı olarak çalıştım, ama asla camiyi ihmal etmedim.

2008'de buradan ayrıldık, çalışmalarımı tamamladım ve karar verdim: Emekli olacağım ve bu [manevi] yönde çalışacağım. O zamandan itibaren, En Yüce Rab'bin yolundayım. 2009'da Norilsk'e geri döndüm, bir buçuk yıl çalıştım, bacağımı kırdım, bir kişiyi [iş pozisyonuma getirdim] ama uzun sürmedi. Sonra birkaç aylığına ayrıldım, bir tane daha getirdim ve altı ay sonra kaçtı. 2014 yılından beri buradayım.

Yani, 2014 yılında mı imam oldunuz?

2009'dan bu yana, sekiz aylık bir mola ile. Bu terim Kuzey için yeterli. Burada imam olarak çalışmak için açıkça söyleyeyim, bu şehir sevilmeli. Eğer bu şehri sevmiyorsan, burada duramazsın. Evet, zorluklar var. Onları kendim yaşadım. Çok uluslu, çok dinli bir şehir. Bir aile gibi yaşıyoruz, ayrılık yok. Burada yaşıyorum, herkes beni tanıyor ve şehirde bir bütünlük var. Hepimiz [Müslümanlar] birbirimizle ve Ortodoks kardeşlerimizle iletişim içindeyiz. Rab'bin bizi yönlendirdiği bu küçük Dünya'da yaşıyoruz.

İmam Radik Bakiyev Fotoğraf: Denis Kozhevnikov / " Polar Herald "

Din kötü eylemlerden uzak tutar. Ve bir kişi namaz kıldığında, Rab'bine içtenlikle dua eder, Rab'bin onu asla terk etmeyeceğine inanır ve O'na ulaşmak için çaba gösterir. Kulun memnuniyeti - Rab'bin memnuniyeti - değil mi? Bunu haketmek için inanılmaz çaba sarf etmeniz gerekiyor, çalışmak gerekiyor.

Öyleyse neden bazı Müslümanlar aşırılık yanlısı İslam’a yöneliyorlar?

Buradaki eğitim seviyesi çok büyük bir rol oynuyor. Bugünün dünyasına bakın. Ekstremist gruplar ortaya çıkıyor. Neden? Cehaletten, gururdan. Kapsamlı bilgi gereklidir. Bugün dini eğitim kurumlarında insani amaçlı bilgiler veriliyor. Bu gerekliydi. Biraz geç kaldık, ama şimdi bu işi yapıyoruz.

[SSCB'nin çöküşünden sonra] din yayılmaya başladığında, bazı öksüzler aşırılık yanlılarına koştu, çünkü o zaman kendi kadrolarımız yoktu. Ama şimdi, kadrolu bir öğretim sözkonusu.

Bu insanlar size kutsal metinleri yanlış yorumladığınızı söylerse ?

Aslında bu konuda bilgi sahibi değiller. Her zaman söylemiştim ve söyleyeceğim: Onlar için çok üzülüyorum. Çocuklar yuvadan uçtu ve ebeveynleri onlara ahlaki yönde en önemli talimatları vermedi. Çocuğun ne yaptığı, kiminle iletişim kurduğu önemsenmedi ... Bugün bu bizim için acı verici bir nokta. Herkese daima saygı duyarız. Atalarımız yüzyıllarca herkesle aynı mahallede iyi ilişkiler kurarak yaşadılar.

Ve burada, Norilsk'te, böyle mahalleler var mı?

Tabii ki var. Buraya "anakara" dan geliyorlar.

Camiye mi geliyorlar?

Geldiler ve cemaatle birlikte dua ettiler..

Kurban Bayramı tatilinde Müslümanlar Norilsk'te Fotoğraf: Denis Kozhevnikov / TASS

Onlara neden yanlış yolu seçtiklerini açıkladınız mı?

Onların kendi gerçekleri var. Konuşmaya başladıklarında algılamıyorlar, tartışıyorlar. Sadece kendi söylediklerini duyuyorlar. Buna gurur denir, bu konuda tek taraflıdırlar.

Örneğin, kutsal kitabın bir alanını alıyorlar ve söylenenlerin manasını anlamıyorlar. Belki birileri tam anlamıyla metni onlara çevirmiştir, ancak anlam onlar için anlaşılmaz kalmıştır. Fakat her ayet, hadis bir vahiydir. İptal edildi mi, şeriat ile aynı mı? İptal edilmiş yasalar var. Bizim için en hassas olan iletişim kanalı internet ve WhatsApp. Oradan her şey geliyor.

Bu gençler de mi yoksa daha yaşlılar da mı karşımıza çıkıyor?

Hayır, hayır, sadece gençlerde. Elbette burada, doğru değerleri aşılamaya çalışıyoruz. İşte, bir yere giriş yaptığınızda "Selamun aleyküm" deyin diyoruz. Bazılarının bu konuda bile bir fikri yok. Kendine özgü bir bakışı var ... Ona bakarsın, konuşmaya başlarsın ve kelimeler onun zihnine ulaşmaz. Sen söyle, söyle ve ben de kendi yöntemimle yaparım. Ve gruplar halinde giderler. Bu, cehaletten ve en önemlisi gururdan, En Yüce Yaratıcının yasalarına itaatsizlikten gelir. Onları anlamalısınız, davranışlarınızla zekice yaklaşın.

Bu içgörü nasıl aşılıyor? Bunu nasıl yapıyorsun?

Burada bir sınıfımız var, öğretmenleri öğrencilerle bu konularda konuşuyor. Akid, inanç konusu var, onlar bu konuda çok eksik. Fıkıh konusu önemli. Yanlış yorumladıkları Şeriat yasaları var. Onlara şeriatın kesinlikle uymamız gereken bir dizi yasa olduğunu açıklıyoruz. Ve bir kısmını alırlar ve diğerini inkar ederler. Her şeyi bir bütün olarak almalısın, kucaklaşmalı ve sorgusuzca yerine getirmelisin. Daha kolay olduğu yerde performans sergiliyorlar ve zor olduğu yerlerde "hayır" deyip kaçıyorlar.

Tekrar tekrar söylüyoruz: bilgi, bilgi ve daha fazla bilgi. Bir broşürde yayımlanan bir ifadeye takılıp, insanlara hakaret edin. Hiçbir durumda bu yapılamaz. İslam dininde, ahlaki eğitim baskın bir rol oynamaktadır. Ve bilirsin, samimiyetten de yoksunlar. Evet, gençler arasında yapılacak çok fazla iş var.

Buna nasıl geldik? Gençler neden radikalleşiyor?

90'lı yıllarda ideolojik bir boşluk oluştu. Devlet kurumları buna kör gözle baktılar.



Fotoğraf: Kirill Kuhmar / Tass

Amaçları nedir? Şimdi biliyoruz ki bölmek, Rusya'yı yok etmek ve köle yapmak. Ukrayna'daki kardeşlerimize neler olup bittiğini görün. Yüzyıllar boyunca birlikte yaşadılar ve bugün ne durumdalar? Kimseyi suçlamaya çalışmıyorum. Kırım'da, mantıklı insanlar, düşünmeye başladılar ve ortak bir görüşe geldiler, bir referandum düzenlediler.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Vladimirovich Putin şöyle dedi: "En büyük hatamız Sovyetler Birliği'nin yıkılması."

Evet, elbette, geçmiş geri döndürülemez - birçok İslam alimi bu düşünce üzerinde çalışıyor ... Ama bakın, bütün Sovyetler Birliği Norilsk'te temsil edildi. Uyum içinde yaşıyoruz: Tacik, Özbek, Kırgız, Azerbaycanlı. Yarın saat beşte küçük camimiz insanlarla dolu olacak, yeterince yer kalmayacak. Ve tatillerde cami dolup taşıyor tüm bahçe insanlarla doluyor..

Norilsk'in Müslüman topluluğu ne kadar büyük?

Her yıl artar, yüzde olarak söyleyemeyeceğim ama çok fazla.

Ve cami bir tanedir

Evet. Talnak'ta bir dua odamız var, ama cami bir tane.

Yeterli mi, yoksa gerekli mi?

Tabii ki yeterli değil. Fakat görüyorsunuz, caminin içi güzel bir kuruluşa dönüşüyor.

Hangi para ile ayakta duruyor?

Bağışlarla. Para toplayacağız, bir çok şeyi tamir edeceğiz ... 2014-2015 yıllarında onarımlar yapıldığında, Norilsk Nikel tesisine başvurdular, onlar her zaman bize yardımcı oldular. Ama yine de, tüm bunlar çok pahalı. Burada en önemli şey tasarruf değil israf. Her zaman insanlara açıklarız: israf haramdır, yasaklanmalıdır.

Set Urvantseva üzerinde Norilsk sakinleri. Arkaplan: Nurd Kamal Camii Fotoğraf: Maxim Blinov / RIA Haberleri

Ancak ikinci bir cami de bizi mutlu ederdi. Talnakh büyük bir şehir ... Ama yine paraya ihtiyacımız var, birinin yapması gerekiyor. Burada çok zor. Burada altı ay boyunca yaşıyorsanız, kışı hayatta kalarak atlatıyorsanız bu büyük bir başarı.

Bu koşullar inancınızı güçlendiriyor mu yoksa tam tersine test mi ediyor ?

Bu dünyadaki testi her zaman geçerli. Rabbimizin Merhamet'ine olan inancımızla günümüzü geçiriyoruz. Zor yaşam koşulları aslında insanları bir araya getirir, bu çok iyidir. Bazen Ruslardan karı temizlemelerini istersiniz, sevinçle yaparlar. “Rab'bin evi Rab'bin evidir” diyorlar, bunu çok iyi anlıyorlar.

Küçük bir kasabada yaşıyoruz ... Norilsk. Buradaki herkes birbirini tanıyor. Çocuklar soruyu sorduğunda, siz kaç yaşındasınız, cevap veriyorum: 31 yaşındayım. Elbette zor, ama demek istediğim böyle bir kaderim var. Üretim faaliyetlerimi tamamladıktan sonra bir imam oldum.

Bu cami 1993 yılında inşa edilmeye başlandı. Bütün bunlar nasıl oldu?

Aslında, 1992 yılında girişimci Mithad Bikmeyev tarafından inşa edilmeye başlandı. Bu onun fikri, pek çok ünlü insan inşasına katıldı, eski fabrika müdürü Johnson Hagazhiev ve Anatoly Vasilyevich Filatov (çoktan ölmüş, çok iyi bir insandı).

Rusya'daki diğer şehirler arasında - ki biz buna “anakarada” diyoruz, Norilsk ile benzerlik yok. Evet, ciddi iklim koşulları var. Ancak son zamanlarda daha iyi yaşamaya başladık. Birlikte yaşıyoruz, güçlükler birlikte atlatılıyor. Önemli olan, insanların burada edinmeye geldiği manevi zenginliktir. Aramızda Rus adamlar var. Bir kız kısa süre önce buraya geldi. Kimseyi zorlamıyoruz. İnsanlar gelir, birşeyler öğrenir ...

Ruslar camiye gerçekten Allah'ı aramaya mı yoksa bir tür egzotik arayışı içinde mi geliyorlar? Ruslar neden İslam'ı seçiyor?

Belki de düşüncelerin saflığı yüzünden. Allah birdir. Hz.İsa'yı büyük bir peygamber olarak görüyoruz ve her zaman Hıristiyanlara saygıyla davranıyoruz. Nihayetinde Hz. Muhammed şöyle dedi: "İsa benim kardeşim." Asıl şey monoteizmedir (Tektanrıcılık), ancak Hristiyanların Tanrı anlayışı farklı. Bu nedenle, Ruslar bize geldiğinde, ilk önce teoloji alanlarına girmemeye çalışırız. Onlara bu konunun kapalı olduğunu söyleriz: Allah sadece Bir'dir ve O'na tapıyoruz, O'ndan yardım istiyoruz. O2nun dengi yoktur ve peygamberlerin hepsi birdir ve tek Allah'a ibadet eder. Onlara soru sormuyoruz, her zaman Ortodoksluk ve İslam arasındaki farkı açıklıyoruz.

Moskova'da birçok kızın İslam'a dönüş yaptığını fark ettim çünkü Müslüman bir erkekle buluşuyorlar

Bilmiyorum ... Elbette bazıları içtenlikle yapar. Benim de karışık bir ailem var, torunum büyüyor, kayınvalidem Rus. Mükemmel bir uyum içinde yaşıyoruz. Beş yaşındaki torunum büyüyor ... Şimdi aile değerleri ön plana çıkmalı: bir başkasına zarar vermeyin, dine bağlı kalın, yasaklardan uzak durun, alkollü içeceklerden, zinadan uzaklaşın ... Rab'bin hizmetkârını utanmaktan koruyan dindir.



Fotoğraf: Kirill Kuhmar / Tass

Rus kızları bilinçli olarak bize geliyor. Onların yaşamasına izin verin. Çünkü biliyorsun, doğum oranımız acı verici boyutta az. Bazen bağırırlar: İslam geliyor! Yakında hiçbir Rus kalmayacak ! Bunlar boş sözler. Rabbimiz, bizi birbirimizden ayırmaya çalışan şeytanın aramızdan geçmesine izin vermeyi yasaklar. Köklerimiz aynı. Rusya'da diğer uluslarla barış içinde bir arada yaşama şeklimiz, dünya çapında izlenecek bir örnektir.

Her şeyden önce, bazılarının üstünlük ve gururlu olmaya doğal bir eğilimi var. Bu insanlar, İslam dininin bu tür davranışlarda bulunmasını emretmediğini, tam tersine diğer kişilere saygı göstermesini emrettiğini açıklamak için sakinleştirilmelidir. Rab'bin önünde hepimiz eşitiz.

Norilsk'ten Mikhail Karpov'un röportajı

Kaynak: Lenta.ru, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 13:08