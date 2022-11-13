Dünyanın en yüksek oy kullanma merkezi Hindistan'da

Tepelik eyalette kurulan 7 bin 884 sandıktan biri de Lahaul ve Spiti bölgesindeki Tashigang'da kuruldu. Yaklaşık 4 bin 650 metre yüksekliğindeki, dünyanın en yüksek seçim merkezinde 52 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Eyalet baş seçim bürosu paylaştığı tweette, "Yaşlılar ve engelli seçmenlerin oy vermesini kolaylaştırmak için özel oy verme merkezi yapıldı" dedi.

Başbakan Narendra Modi'nin Hindistan Halk Partisi'nin (Bharatiya Janata Partisi/BJP), muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi'yle agresif bir seçim mücadelesine kilitlendiği Himaçal Pradeş bölgesi, 68 yasama meclisi sandalyesine oturacak temsilcilerini bu yıl yarışan 412 aday arasından seçmeye çalışıyor.

Eyalet seçimlerinin sonuçlarının 8 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Himaçal Pradeş eyalet başbakanı Jairam Thakur'un partisi olan iktidardaki BJP, eyaletteki tek dönemden sonra iktidardan indirilme geleneğini kırmak isterken, seçimdeki şansı hızla azalan ana muhalefet partisiyse geri dönmeyi umut ediyor.

Oylama dün gecikmeli bir şekilde başlasa da güneş doğarken hızlandı ve ilk 5 saat içinde, 13.00'e kadar oyların yaklaşık yüzde 37,19'unun kullanıldığı kaydedildi.

Kaynak: Independent Türkçe