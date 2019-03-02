banner15

Dünyanın korkuyla izlediği bölgede çatışma çıktı

Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerine saldırılarında 4 Pakistanlı hayatını kaybetti. Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 Hint yaşamını yitirdi.

Dünyanın korkuyla izlediği bölgede çatışma çıktı

İkisi de nükleer güce sahip olan Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki Kontrol Hattında  karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2  Pakistanlının yaralandığı bildirildi. 

Pakistan ordu sözcülüğünün basına yaptığı bilgilendirmede, Hint  askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde sivilleri  hedef aldığı belirtilerek, Hint askerlerinin ağır silahlarla ateş açtığı  kaydedildi.

Açıklamada, 2 Pakistanlı askerin ve 2 sivilin yaşamını yitirdiği  kaydedildi. İki sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada çok sayıda evin  hasar gördüğü ifade edildi.

Hint yetkililer de Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını  kaybettiğini belirtti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan  idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve  44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı. Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı  kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti. 

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında  bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.  Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait  iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava  sahasına girdi. 

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken,  İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.  Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını  duyururken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu. 

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla  çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı  açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından  kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Kaynak: Ajanslar

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35