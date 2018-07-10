Dünyanın takip ettiği kurtarma olayında yeni gelişme

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Tayland'ın Çiang Rai kentindeki mağara sisteminde 23 Haziran'dan beri mahsur kalan grubu kurtarma çalışmalarında 3. safha devam ediyor. Yapılan 2 operasyonla 8 çocuğun kurtarılması sonrası bugün mağaradaki 4 erkek çocuk ve 25 yaşındaki futbol antrenörlerinin çıkarılması bekleniyor. Yetkililer kalan 4 çocuktan ikisini daha dışarı çıkarmayı başardı.

Grubun mahsur kaldığı Tham Luang Nang Non mağarası önünde bekletilen ambulanslardan birinin daha ayrılması mağarada kalan 4 çocuk ve antrenörleri arasından birisinin daha kurtarıldığı şeklinde yorumlandı.

AFP'ye bilgi veren bir polis kaynağı " 9. çocuk dışarı çıktı" dedi.

Ajansa konuşan bir donanma kaynağı da çocuğun bölgede kurulan saha hastenesine gönderildiğini doğruladı. Bu haberden kısa süre sonra mağaradan 10. çocuğun da çıkarıldığı bilgisi geldi.

Kurtarılan 8 çocuk ise hala götürüldükleri hastanede tutuluyor ve enfeksiyon kapma riskleri olduğu gerekçesiyle aileleriyle görüştürülmüyor.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 15:42