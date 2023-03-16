Düşen helikopterden PKK'lılar çıktı

Irak'ta düşen helikopterle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı.

Dün terör örgütü PKK yanlısı yayın organları, Duhok 'ta Amediye ilçesine bağlı olan Çemanke kasabasının Berkiyat köyünde bulunan petrol sahasına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düştüğünü ve düşen helikopterde aralarında rütbeli subayların ve askerlerin olduğunu öne sürmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Bugün bir açıklamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden geldi.

IKBY, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı.