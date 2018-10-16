Düşman kardeşler sınırda görüştü

Güney ve Kuzey Kore yetkilileri ABD öncülüğündeki BM arabuluculuğunda, iki Kore arasındaki askeri bölgenin silahsızlandırılmasını görüşmek üzere sınırda bulunan Panmunjom köyünde buluştu.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansından alınan bilgilere göre, askeri yetkililer ve BM Gücü yetkililerinin katıldığı toplantıda, Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) devam eden kara mayınlarının temizlenmesi ve bölgenin silahsızlandırılması gibi konuların görüşüldüğü bildirildi.

Ayrıca ortak güvenlik bölgesinin silahsızlandırılması ve sınır muhafızlarının kaldırılması gibi konuların üçlü çalışma toplantısı kapsamında ele alındığı duyuruldu.

Güney Kore ve Kuzey Kore, bu ay başında DMZ'de kara mayınlarını temizlemeye başlamıştı.

DMZ içinde ve çevresinde yaklaşık iki milyon kara mayını olduğu tahmin ediliyor.

İKİ LİDER NİSAN AYINDA BULUŞMUŞLARDI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişlerdi. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve iki ülke arasındaki barış sürecini ele almışlardı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eylül ayında Pyongyang kentinde bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

BM Gücü, çok uluslu askeri güçler müşterek komutası olarak Kore Savaşı sırasında 1950'de oluşturulmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net