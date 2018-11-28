Duterte gerekeni yaptı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Devlet Başkanlığı danışmanlığını ve komünist isyancılarla yapılan barış görüşmelerinde hükümeti temsil eden kurulun başkanlığını yapan eski danışmanı Jesus Dureza'nın istifasını kabul ettiğini, Dureza'nın ofisinde çalışan iki üst düzey yetkilinin işlerine de yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle son verdiğini duyurdu.

Duterte’nin Dureza için gerekeni yaptığı yorumları geldi.

İstifa nedeniyle üzgün olduğunu belirten Duterte, Dureza'nın yolsuzluğa bulaşmadığını ancak yolsuzluk yapan kişilerin çalıştığı ofisin başında olduğunu söyledi.

Dureza da çalışanlarına yolsuzluğa bulaşmamaları konusunda uyarılarda bulunduğunu ancak başarısız olduğunu belirterek, "Bunun için üzgünüm. Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum." dedi.

DUTERTE SÖZ VERMİŞTİ

Filipinler'de uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadele sözü veren Duterte, 2016 yılında yapılan seçimlerde oyların büyük bölümünü alarak devlet başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA