Duterte ülkenin adını değiştirebilir

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ülkesinin ismini "Maharlika" olarak değiştirme fikrini değerlendirdiği ifade edildi.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Duterte, bir İspanyol kolonisi iken II. Felipe'nin adının verildiği ülkenin ismini günün birinde "Maharlika" olarak değiştirebileceğini belirtti.

SADECE BİR FİKİR

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, basına yaptığı açıklamada, Rodrigo Duterte'nin, ülkenin isminin değiştirilebileceğine ilişkin "bir fikri ifade ettiğini" dile getirdi.

Panelo, "Anayasada, Kongrenin ülkenin adını değiştirebilecek ve daha sonra bunu referandumla halka sunacak bir yasa çıkarabilmesi öngörülüyor." dedi.

Malayca bir kelime olan Maharlika'nın, ülkenin Malay kimliğini yansıtmak için seçildiği ifade edildi.

Ülkenin isminin "Maharlika" olarak değiştirilmesi fikri, eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile gündeme gelmişti.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 18:21