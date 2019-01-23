Ebu Bekir Beşir'in şartlı tahliyesi Endonezya'nın seçim yatırımı

Endonezya'da 2011 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ülkenin önde gelen Hocalarından Ebubekir Beşir (Abu Bakar Ba’asyir) devlet başkanı Joko Widodo’nun direktifiyle affedildi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo geçen hafta 81 yaşındaki Ebu Bekir Beşir'in insani gerekçelerle serbest bırakılacağını, yaşını ve sağlık durumunun azaldığını açıkladı. Widodo'nun yasal danışmanı Yusril Ihza Mahendra, Ebubekir Beşir'in koşulsuz serbest bırakılacağını söylemişti. Ancak Salı günü ülkenin baş güvenlik bakanı yaptığı açıklamada kararın gözden geçirildiğini ve '' şartlı salıverme '' olacağını söyledi.

Widodo, devletin laik ideolojisine değinerek , "Endonezya'nın üniter devletine, Pancasila'ya bağlılık gibi şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu çok temel koşullardan biri" dedi.

Erken tahliye için uygun olan mahkumların devlete ve Pancasila olarak bilinen laik ideolojisine sadık kalmaları ve suçlarını tekrar etmemeleri gerekiyor.

Ancak Beşir'in avukatları ve cumhurbaşkanının hukuk danışmanı Beşir'in bağlılık taahhüdünü imzalamayı reddettiğini söyledi. Widodo'nun yasal danışmanı Yusril Ihza Mahendra, Beşir'in sadakatinin "sadece Allah'a ve İslam'a" olduğunu söylediğini belirtti.

88'i Avustralyalı olmak üzere 20 ülkeden 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2002 Bali bombalama eylemleriyle bağlantılı olmakla suçlanan Beşir, iddiaları defalarca reddetti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison gazetecilere verdiği demeçte, “Ortak terörle mücadele çabalarımızın bir parçası olarak… Ebu Bekir Beşir'in herhangi bir konumda veya herhangi bir şeyi etkileyebilecek veya kışkırtmayacak şekilde olmamasını sağlama gereği konusunda çok açık olduk” dedi.

Nisan seçimleri

Widodo ayrıca olası serbest bırakılma nedeniyle iç siyasette de yoğun eleştiri altında. Eleştirmenler, 17 Nisan 'da yapılacak olan dünyanın en büyük Müslüman çoğunluk ülkesinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce onu dini muhafazakarların oylarını kazanmaya çalışmakla suçladılar.

İktidar koalisyonunun bazı üyeleri, Widodo'nun partisindeki yetkililer de dahil olmak üzere, Beşir'in serbest bırakılmasının ılımlı Müslüman ve Müslüman olmayan seçmenleri yabancılaştıracağından korkuyor.

Anketlerin çoğunda Widodo'ya, 2014 yılında da cumhurbaşkanlığına itiraz eden emekli bir general olan Prabowo Subianto rakip olarak gösteriliyor.

Avustralya'nın 11 Eylül'ü - 2002 yılında Bali'de ne olmuştu ?

12 Ekim 2002 tarihinde, önce Endonezya’nın Bali adasındaki ABD konsolosluğunun önünde sadece bir kişinin hafif yaralandığı bir patlama meydana geldi. Daha sonra, 23.05’de sırt çantasındaki bombayla kalabalık bir bara giren bir intihar eylemcisi bombasını infilak ettirdi. Bundan 15 saniye sonra Mitsubishi marka bir minibüsün içine yerleştirilmiş 1125 kilogram patlayıcı madde içeren bir bomba, başka bir eğlence yerinin önünde uzaktan komuta ile patlatıldı. Patlama noktasında bir metre derinliğinde bir çukur oluştu ve yakın çevredeki binalar dahi tahrip oldu.

Patlama sırasında çok sayıda kişinin vücudunda ağır yanık yaraları meydana geldi. Adadaki sağlık altyapısının yetersiz olması nedeniyle yaralılara gereken müdahale yapılamadı ve bazı yaralıların yanık yaralarından kaynaklanan acısının dindirilmesi için çevredeki otellerin havuzlarında bekletildiler.

Her iki patlamada çoğunluğunu Avustralyalı turist olan 22 ayrı ülkeden 202 kişi öldü, 209 kişi yaralandı. Kurbanların büyük çoğunluğu 20’li, 30’lu yaşlardaki turistlerdi ve bunların 88’i Avustralyalıydı. Bu nedenle Bali bombalamalarına “Avustralya’nın 11 Eylül’ü de denmektedir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 12:41