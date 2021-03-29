Ekipler gitti: Hastane yenileniyor

AFAD'dan yapılkan açıklamada şöyle denildi:

"Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale gelen Türk Sahra Hastanesi ve evleri yenilemek için bölgeye giden AFAD, Sağlık Bakanlığı ve TOKİ ekipleri çalışmalarına devam ediyor."