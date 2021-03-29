Ekipler gitti: Hastane yenileniyor
Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi yenilenecek.
Asya 29.03.2021, 18:50
AFAD'dan yapılkan açıklamada şöyle denildi:
"Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale gelen Türk Sahra Hastanesi ve evleri yenilemek için bölgeye giden AFAD, Sağlık Bakanlığı ve TOKİ ekipleri çalışmalarına devam ediyor."
Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale gelen Türk Sahra Hastanesi ve evleri yenilemek için bölgeye giden AFAD, @saglikbakanligi ve @Toki_Kurumsal ekipleri çalışmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/HwSqskMruQ— A F A D (@AFADBaskanlik) March 29, 2021
Kaynak: AA
9
açık
Günün Anketi Tümü