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Ekipler gitti: Hastane yenileniyor

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi yenilenecek.

Asya 29.03.2021, 18:50
Ekipler gitti: Hastane yenileniyor

AFAD'dan yapılkan açıklamada şöyle denildi:

"Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale gelen Türk Sahra Hastanesi ve evleri yenilemek için bölgeye giden AFAD, Sağlık Bakanlığı ve TOKİ ekipleri çalışmalarına devam ediyor."

Kaynak: AA
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#arakanlı müslümanlar #Türk Sahra Hastanesi #Afad
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