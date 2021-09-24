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Elbruz'da mahsur kalan dağcılardan 5'i hayatını kaybetti

Rusya'da Elbruz Dağı'na tırmandıkları sırada mahsur kalan 19 dağcıdan 5'inin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Asya 24.09.2021, 09:48 24.09.2021, 10:15
Elbruz'da mahsur kalan dağcılardan 5'i hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbruz Dağı'na tırmanan 19 kişilik dağcı grubu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 bin 400 metrede mahsur kaldı.

Dağcıların yetkililerden yardım talebi üzerine, bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Arama çalışmaları sonucunda, dağcılardan 14'ü kurtarıldı, 5'inin ise cansız bedenine ulaşıldı.

AA

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#elbruz
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