Elbruz'da mahsur kalan dağcılardan 5'i hayatını kaybetti
Rusya'da Elbruz Dağı'na tırmandıkları sırada mahsur kalan 19 dağcıdan 5'inin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Asya 24.09.2021, 09:48 24.09.2021, 10:15
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbruz Dağı'na tırmanan 19 kişilik dağcı grubu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 bin 400 metrede mahsur kaldı.
Dağcıların yetkililerden yardım talebi üzerine, bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.
Arama çalışmaları sonucunda, dağcılardan 14'ü kurtarıldı, 5'inin ise cansız bedenine ulaşıldı.
AA
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