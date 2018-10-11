Endonezya bir deprem daha

Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) açıklamasında, Situbondo açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin etkisinin en çok hissedildiği eyaletin Gayam bölgesinde 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Gayam bölgesinde birkaç ev zarar gördü, depremin hissedildiği Bali Adası'nın Jembrana bölgesinde de bazı evlerin hasara uğradı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 65'e yükselmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Kaynak: Ajanslar