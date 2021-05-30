Endonezya'da 181 yolculu feribotta yangın çıktı

Endonezya'da feribotta çıkan yangın yolculara zor anlar yaşattı.

181 yolcunun bulunduğu feribot seyir halindeyken alev aldı. Yolcular, yangının başlamasının ardından alevlerden kurtulmak için denize atladı.

O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Bazı yolcular yakınlarındaki kurtarma botuna tutunarak dalgalarla mücadele etti.

Gemide bulunan 181 yolcu ve 14 mürettebat tahliye edildi. Görgü şahitleri yangının geminin makine dairesinde başladığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.