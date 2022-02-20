Endonezya'da 3. doz aşı uygulanıyor
Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması devam ediyor.
Asya 20.02.2022, 20:26
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi.
Salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısının 5 milyon 89 bin 637'ye ulaştığı ülkede can kaybı sayısı 146 bin 44'e yükseldi.
Batı Java eyaletinin Depok kentindeki sağlık merkezinde vatandaşlara hatırlatma dozu uygulandı.
Kaynak: AA
12
açık
Günün Anketi Tümü