Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem oldu
Bengkulu'nun 116 kilometre güneybatısında ve 35 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem can kaybına ve hasara yol açmadı.
Asya 25.08.2022, 09:07
Endonezya'nın Bengkulu şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5 büyüklüğündeki depremin, Bengkulu'nun 116 kilometre güneybatısında ve 35 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
Merkez üssüne yakın bölgelerde hissedilen depremin can kaybı ve hasara neden olmadığı bildirildi.
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