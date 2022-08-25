banner39

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem oldu

Bengkulu'nun 116 kilometre güneybatısında ve 35 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem can kaybına ve hasara yol açmadı.

Asya 25.08.2022, 09:07
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'nın Bengkulu şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5 büyüklüğündeki depremin, Bengkulu'nun 116 kilometre güneybatısında ve 35 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Merkez üssüne yakın bölgelerde hissedilen depremin can kaybı ve hasara neden olmadığı bildirildi.

#deprem
Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?