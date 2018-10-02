Endonezya'da 6 büyüklüğünde bir deprem daha

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

USGS, Endonezya'da 3'ü Nggongi biri de Palu'da olmak üzere bir saat içerisinde 5 ve üzerinde büyüklükte 5 deprem kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde, 191 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu. BM, acil yardıma ihtiyacı olanlar arasında, 44 bin çocuk, 16 bin de yaşlı insan bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA