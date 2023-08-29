Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Endonezya açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Endonezya'nın Bali Denizi açıkları olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

7,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede yaşayan Endonezyalılar ve otellerdeki turistler, sokaklara ve caddelere akın etti.

EN SON DEPREMDE 300'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.