Endonezya'da akut böbrek hasarı nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 133'e çıktı

Al Jazeera'nin haberine göre, Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, yaptığı açıklamada, bu yıl başından itibaren bazı tıbbi şuruplardaki zararlı maddelere bağlı akut böbrek hasarından ölen çocukların sayısının daha önce bildirilen 99'dan 133'e yükseldiğini söyledi.

Sadikin, 22 ilde 133'ü ölümle sonuçlanan 241 akut böbrek hasarı vakası belirlediklerini ve hastaların çoğunun beş yaşın altındaki çocuklar olduğunu kaydetti.

Hayatını kaybeden 11 çocuktan 7'sinde etilen glikol, dietilen glikol ve etilen glikol butil eter maddelerine rastlandığını belirten Sadikin, çocuklarda can kayıplarına neden olan akut böbrek hasarının, tıbbi şurupların içindeki söz konusu maddelerden kaynaklandığını doğruladı.

Endonezya Gıda ve İlaç İzleme Ajansı, aşırı düzeyde etilen glikol içeren yerli beş ürünün isimlerini açıkladı ve üreticilere söz konusu ilaçları derhal piyasadan çekmelerini ve kalan tüm ilaçları da imha etmeleri talimatını verdi.

Bakan Sadikin, sağlık yetkililerinin, etkilenen çocukların evlerinde bulunan 102 tıbbi şurupta da benzer maddelerin izlerine rastladığını ve çarşamba günü tüm şurup ile sıvı ilaç reçetelerine ve satışlarına yönelik yasağın, bu 102 ürün uyarınca daraltılacağını ifade etti.

Endonezya hükümetinin, bu yıl 99 çocuğun akut böbrek hasarı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından tüm şurup ve sıvı ilaç satışlarını yasakladığı bildirilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Syahril Mansyur, ülke genelinde ocaktan bu yana 20 ilde 206 vaka ve 99 can kaybı yaşandığı yönünde raporlar aldıklarını paylaşmıştı.

Endonezya'nın gıda ve ilaç ajansındaki yetkilileri ise Gambiya'da böbrek hasarına neden olduğu tespit edilen ürünlerin eczanelerde bulunmadığını ve söz konusu bileşenleri içeren pediatrik şurupların da ülke genelinde yasaklandığını belirtmişti.

Gambiya'da en az 69 çocuğun, yerel olarak satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu olayın üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulunduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.