Endonezya'da başörtülü sporcuya engel

Endonezya'da düzenlenen 3. Asya Paralimpik Oyunları'nda görme engelli bir sporcunun başörtüsü nedeniyle elendi.

Asya 2018 Paralimpik Oyunları'nda Judo dalında mücadele eden Endonezyalı sporcu 21 yaşındaki görme engelli Miftahul Jannah basına verdiği demeçte, kendisine haksızlık yapıldığını ifade ederek, "Organizasyon başlamadan önce belirtilen kurallarda başörtüsü ile ilgili bir açıklama yer almazken, jüri dün toplanarak başörtüsüne yasak getiren kuralı uygulamaya koydu. Böyle bir kuralın bize haftalar öncesinden bildirilmesi gerekiyordu." dedi.

Yaşanan olay, dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da halkın büyük tepkisini çekti.

Kaynak: AA