Endonezya'da can kaybı artıyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası’ndaki Orta Sulawesi eyaleti yetkilileri, 28 Eylül'de yaşanan deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 91’e çıktığını duyurdu.

Depremin ardından düne kadar bölgede 534 artçı sarsıntı yaşandığı bilgisini basınla paylaşan yetkililer, afet sonrası yerinden olan yaklaşık 80 bin kişi için çadır, yemek ve su gibi temel ihtiyaçlar konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Resmi arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği bölgede, yetkililer izniyle gönüllüler ve kayıp yakınlarının arama çalışmaları devam ediyor.

Bölge için ilan edilen acil durum 26 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

ENDONEZYA'DA DEPREM VE TSUNAMİ FELAKETİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adasında Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaşmıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları yutmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda da temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi ölmüştü.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 14:39