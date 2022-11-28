Endonezya'da çocuk felci virüsüne karşı aşılama kampanyası başlatıldı

Yaklaşık 10 yıl önce virüsten temizlenen Endonezya’da çocuk felci, ekimde Açe bölgesinde 7 yaşındaki çocukta yeniden görüldü.

Aşısı olmayan 3 çocuğun daha virüsle enfekte olduğunun bildirilmesinin ardından ülkede kitlesel aşılama süreci başladı.

Aşılama programıyla 1,2 milyon çocuğun virüse karşı bağışıklık kazanması hedefleniyor.

Yetkililer, Endonezya’nın bazı alanlarında aşılamadaki yetersizlik nedeniyle virüse karşı bağışıklığın düşük olduğunu belirtiyor.

Endonezya, 2014’te çocuk felci virüsünü ortadan kaldırmıştı. Afganistan ve Pakistan’da endemik olmaya devam eden virüs, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre özellikle 5 yaş altı çocukları etkiliyor.

Afrika'da bu yıl Gana'nın yanı sıra Nijerya, Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de çocuk felci tespit edilmişti.

ABD'de 2013'ten bu yana ilk defa çocuk felci vakasına haziranda New York eyaletinde rastlanmıştı.