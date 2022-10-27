Endonezya'da çocuklar akut böbrek hasarından ölüyor

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Syahril Mansyur, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 27 ilden 269 akut böbrek hasarı vakası bildirildiğini ve yılbaşından bu yana toplam 157 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Ölü sayısının pazartesi günü 151 olarak rapor edildiğini ancak bugün itibarıyla 157 çocuğun akut böbrek hasarı nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Mansyur, 73 hastanın halen tedavi altında olduğunu ve 39 kişinin de iyileştiğini aktardı.

Singapur'dan panzehir talebi

Öte yandan Endonezya, akut böbrek hasarı teşhisi konulan çocukların tedavisinde kullanmak için Singapur'dan daha fazla panzehir dozu almayı planlıyor.

Hükümet, hasta çocukları tedavi etmek, iyileşme süreçlerini hızlandırmak ve ölüm oranını azaltmak için Singapur'dan 70 şişe daha panzehir tedarik etmeyi umuyor.

Son iki hafta içinde Endonezya, Singapur'dan etilen glikol zehirlenmesini tedavi etmek için kullanılan fomepizol panzehrinden toplam 30 şişe temin etti.

Cakarta'daki Cipto Mangunkusumo Hastanesi'ndeki hastalar için kullanılan ilacın hastaların durumlarında iyileşmeye yol açtığı gözlemlendi.

Olay

Endonezya hükümetinin, bu yıl 99 çocuğun akut böbrek hasarı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından tüm şurup ve sıvı ilaç satışlarını yasakladığı bildirilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Syahril Mansyur, ülke genelinde ocaktan bu yana 20 ilde 206 vaka ve 99 can kaybı yaşandığı yönünde raporlar aldıklarını paylaşmıştı.

Endonezya'nın gıda ve ilaç ajansındaki yetkilileri ise Gambiya'da böbrek hasarına neden olduğu tespit edilen ürünlerin eczanelerde bulunmadığını ve söz konusu bileşenleri içeren pediatrik şurupların da ülke genelinde yasaklandığını belirtmişti.

Gambiya'da en az 69 çocuğun, yerel olarak satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu olayın üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulunduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.