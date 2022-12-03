Endonezya'da deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünün 5,7 olduğunu ve 112 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Banjar bölgesinin 18 kilometre güneydoğusunda, Batı Cava ve Cava'nın merkezi arasındaki bir şehirde meydana gelen depremde, yetkililer tarafından henüz herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı Başkanı Dwikorita Karnawati, yaptığı açıklamada, tsunami tehlikesi olmadığını ancak artçı depremlerin meydana gelebileceğini belirtti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

21 Kasım'da da deprem meydana gelmişti

USGS, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

331 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 600 kişinin yaralandığı depremde, Ciranjang'da 56 bin 311 evin hasar gördüğü ve 73 bin 693 kişinin yerinden olduğu kaydedilmişti.