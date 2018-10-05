Endonezya'da deprem sonrası ilk Cuma namazı

Endonezya'daki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 500'ü aştı. Bin kişinin hala enkaz altında olduğu ifade edilen ülkede, depremin yol açtığı hasarın 658 milyon dolara kadar ulaştığı ifade edildi. Şu anda Türkiye'de düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi'ne katılan 3 Endonezyalı vekil, ülkesinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgedeki köylerden gelen raporlara göre, binden fazla kişinin enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi.

Nugroho, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak her geçen gün ümitlerin tükendiğini belirtti.

Bölgede felaket nedeniyle yaklaşık 70 bin ev hasar görürken, oluşan maddi hasarın 658 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası Müslümanlar ilk cuma namazlarını bugün enkazların arasında kıldı.

Hala 148,4 milyon kişi deprem, 3,8 milyon kişi de tsunami tehlikesi olan bölgelerde yaşıyor.

Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,4 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami meydana gelmişti.

BNPB'nin verdiği son bilgilerde, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiği belirtilmişti.

Nugroho, dün düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin deprem riski olan bölgelerde yaşadığını söylemişti.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 16:09