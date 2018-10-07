Endonezya'da erken uyarı sistemi yetersizdi

Reuters'in haberine göre halk, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından yaşanan tsunamiye habersiz yakalandığını aktardı. Depremin ardından çok geçmeden üç ila altı metre arasında değişen dev dalgaların oluştuğu ve yerleşim yerlerini yuttuğu açıklandı.

Tsunamiden kurtulan bazı kişiler, olay esnasında siren sesi duymadıklarını, ancak bunun olayın şokundan dolayı olabileceğini belirttiler.

Endonezya’nın Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, halkın hala bir felaket anında ne yapacaklarını bilmediğini söyledi.

2004'TE 120 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2004 yılında yaşanan tsunamide 120 bin Endoznezyalı hayatını kaybetmişti. O dönem Alman ve ABD'li şirketler ülkeye 22 adet erken uyarı sistemi kurmuşlardı. Yaşanan felakette 4.6 milyar dolarlık maddi hasar oluşmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



