Endonezya'da heyelan meydana geldi

JavaPos gazetesinin haberine göre, Endonezya’da Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 6 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, bölgedeki su baskınlarında kaybolan 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, bölgede maddi hasarın oluştuğunu belirtirken, heyelandan etkilenenlerin güvenli bölgeye yerleştirildiğini duyurdu.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin hakim olduğu Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması yaşanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

