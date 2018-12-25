Endonezya'da ikinci tsunami tehlikesi

Endonezya'nın Sunda Boğazı'ndaki Bantem bölgesinde yer alan Tanjung Lesung tatil beldesinde arama kurtarma ekipleri ve gazeteciler, denizde yükselen dalgaları fark ederek tsunami tehlikesi karşısında bölgeden hızla uzaklaştı.

Denizde görülen hareketlilik ve dalgaların yükselmesi üzerine arama kurtarma ekipleri, gazeteciler ve bölgedeki halk, ulaşabildikleri ilk araçla dağlara kaçtı.

Dalgaların yükselmesi üzerine, bölgede uyarı sirenleri de çaldı.

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'ndaki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar ve dalgaların yükseldiğinin gözlemlenmesi üzerine yetkililer, yeni bir tsunami oluşması ihtimaline karşı bu sabah uyarıda bulunmuştu.

Yanardağdaki patlama sesleri kıyı bölgesinden duyulurken, Tanjung Lesung bölgesindeki yetkililer, halkın sahil şeridinden uzaklaşmasını ve arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerden bölgeden ayrılmasını istemişti.

Tanjung Lesung'da can kayıplarının yaşandığı bölgedeki bir tatil köyüne gazetecilerin girişine izin verilmezken, bölgede arama kurtarma çalışması yürüten askeri birlik ve ekipler bölgeden ayrılmaya başladı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) dün yapılan açıklamada, cumartesi meydana gelen tsunaminin ardından şu ana kadar 429 kişinin öldüğü, 1400 civarında kişinin yaralandığı ve 128 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda yaptıkları incelemede, yanardağda meydana gelen patlamada kopan büyük kütlenin tsunamiye neden olduğunu belirtti.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1500'e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA