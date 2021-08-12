Endonezya'da kısıtlamalar devam ediyor

Asya ülkelerinden Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 709 artarak 3 milyon 774 bin 155'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 1466 artarak 113 bin 664'e, iyileşenlerin sayısı ise 36 bin 637 artarak 3 milyon 247 bin 715'e çıktı. Hükümet artan vakalar nedeniyle 12-16 Ağustos tarihlerinde kısıtlamaları yeniden uygulama kararı aldı. Polis bazı caddelerde kimlik kontrolü yaptı.