Endonezya'da korkunç kaza! Demir yüklü kamyon öğrencilerin beklediği otobüs durağına çarptı

Paydos zilinin ardından Bekasi bölgesi ile Doğu Cakarta'yı birbirine bağlayan ana yoldaki otobüs durağında bekleyen, çoğu öğrenci yaklaşık 20 kişinin bulunduğu durağa kamyon çarptı.

Kazada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar bölgedeki iki hastaneye kaldırıldı.

Kamyon ayrıca bir telekomünikasyon direğine çarparak motosikletleri ve yoldan geçen bir kamyoneti ezdi. Kamyonetin sürücüsü de kazada hayatını kaybetti.

Cakarta Trafik Polis Müdürü Latif Usman, soruşturma kapsamında kamyon sürücüsünün gözaltına alındığını, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.