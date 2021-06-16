Endonezya'da korkutan deprem

Endonezya’nın doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin Endonezya’nın Maluku eyaletine bağlı Seram Adası’ndaki Amahai kentine yaklaşık 70 kilometre mesafede gerçekleştiğini bildirdi.

Deprem yerin 10,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Endonezya’da yetkililer, eyaletin Japutih ve Apiahu sahillerinde insanları plajları terk etmeleri ve olası bir tsunami tehlikesine karşı hazırlıklı olmaları yönünde uyardı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’nın sık sık deprem tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı biliniyor.

AA