Endonezya'da ölü sayısı artıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

En son 1203 olarak açıklanan ölü sayısının, bugün 1234 olduğu açıklandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, birkaç gün önce ölü sayısının artabileceğini, hala ulaşılamayan bölgelerin olduğunu duyurmuştu

Öte yandan, bölgede arama kurtarma çalışmaları teknik ekipman ve araç eksikliğinden kısıtlı imkanlarla yürütülürken gece saatlerinde çalışmalara ara veriliyor.

Deprem bölgesi dağlık bir alanda olduğu için arama kurtarma çalışmalarına destek olabilecek büyük iş makinası ve ekipmanlarının erişiminde güçlük yaşanıyor.

Elektrik verilemeyen bölge genelinde, telefon hatlarındaki sorunlar nedeniyle iletişim kurulmasında güçlükler yaşanıyor.

BUGÜN BİR DEPREM DAHA YAŞANMIŞTI

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Deprem yerin 10.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

USGS, Endonezya'da 3'ü Nggongi biri de Palu'da olmak üzere bir saat içerisinde 5 ve üzerinde büyüklükte beş deprem kaydetti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

