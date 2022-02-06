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Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü

Endonezya'da yaşanan otobüs kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Asya 06.02.2022, 16:16
Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü

Xinhua'daki habere göre, Arama ve Kurtarma Birimi yetkilisi Yusuf Latif, yaptığı açıklamada, Yogyakarta kentinde otobüs kazası meydana geldiğini bildirdi.

Latif, ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#endonezya #otobüs kazası
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