Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü

Xinhua'daki habere göre, Arama ve Kurtarma Birimi yetkilisi Yusuf Latif, yaptığı açıklamada, Yogyakarta kentinde otobüs kazası meydana geldiğini bildirdi.

Latif, ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.