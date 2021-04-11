banner39

Endonezya'da şiddetli deprem: Çok sayıda ev yıkıldı

Doğu Cava'da yaşanan 6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev yıkılırken 6 kişi yaşamını yitirdi.

Asya 11.04.2021, 11:27
Endonezya'da şiddetli deprem: Çok sayıda ev yıkıldı

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yerin 82,3 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre Lumajang ve Malang'da 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Doğu Cava'da çok sayıda evin yıkıldığını kaydeden Jati, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada ise depremin 6,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

banner53
#deprem
Yorumlar (0)
9
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak