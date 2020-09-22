Endonezya'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) açıklamasına göre, Batı Cava eyaletine bağlı Sukabumi bölgesi ve başkent Cakarta’da dün geceden bu yana etkili sağanak yağış su baskınlarına yol açtı.

Sukabumi'deki selde 20 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin kaybolduğunu aktaran yetkililer, evleri hasar gören 210 ailenin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer ayrıca, bir ibadethane ve 10 köprünün zarar gördüğü bölgede kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan yaklaşık 49 mahallenin selden olumsuz etkilendiği Cakarta’da cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri trafikte aksamaya neden oldu.

Cakarta, Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.