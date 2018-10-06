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Endonezya'da son 24 saatte 348 patlama

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda son 24 saatte 348 patlama yaşandı

Endonezya'da son 24 saatte 348 patlama

Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda son 24 saatte 348 patlama meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung kentindeki yanardağda bir günde 348 patlama yaşandı.  

Endonezya'da son 10 günde olanlar: 

22/09 Anak Krakatau Volkanı patladı
28/09 Sulawesi adası 7,7 büyüklüğünde depremle sallandı
28/09 Deprem sonrası Tsunami vurdu
02/10 Sumba adasında 6 büyüklüğünde deprem
03/10 Soputan Volkanı patladı.

Depremde ölü sayısı 1350'yi aştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 12:41
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Paylaşılamayan hayat kaynağı: Nil
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