Endonezya'da terör örgütü elebaşı öldürüldü
Endonezya'da eylem yapan Doğu Endonezya Mücahitleri isimli terör örgütünün lideri Ali Kalora'nın çatışmada öldürüldüğü açıklandı.
Asya 19.09.2021, 18:16
Endonezya’da DEAŞ bağlantılı terör örgütü Doğu Endonezya Mücahitleri elebaşı Ali Kalora'nın güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldüğü açıklandı.
Endonezya’daki Sulawesi Adası'nda bir köyde güvenlik güçleriyle Doğu Endonezya Mücahitleri (DEM) üyeleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada DEM elebaşı Kalora ve bir diğer teröristin öldürüldüğü açıklandı. 4 DEM üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Teçhizat ele geçirildi
Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ali Kalora, 2016'da güvenlik güçlerince öldürülen örgütün eski elebaşı Abu Wardah Santoso'nun yerine geçmişti.
Kaynak: AA
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