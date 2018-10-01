Endonezya'da tsunaminin bilançosu büyüyor

Endonezya'da meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından yaşanan tsunamide ölü sayısı bin 203'e yükseldi. Yetkililer uluslararası kamuoyundan yardım bekliyor.

Endonezya'nın en büyük adalarından olan Sulawesi'yi vuran tsunamide ölü sayısının arttığı belirtildi. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede, arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği açıklandı.

Yetkililer, her türlü acil yardım malzemelerine ihtiyacın olduğunu belirtiyorlar. Ülkenin Palu şehrindeki Undata hastanesinin müdürü Dr. Komang Adi Sujendra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Çadır, ilaç ve sağlık personellerine ihtiyacımız var" mesajını paylaştı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının binleri bulabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kalla, Depremin vurduğu Donggala adasında 300 bin kişinin yaşadığını ve kentte hayatını kaybedenlere dair bir açıklama yapılamadığını kaydetti.

İNSANLARIN DENİZDE KAYBOLMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Tsunami nedeniyle birçok insanın denizde kaybolabileceği söyleniyor. Ülkede yardım faaliyetlerini organize eden kuruluş olan Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNBP), insanlara ulaşım hususunda sorun yaşadıklarını belirtiyorlar.

Donggala ve Palu bölgesinde 16 bin 732 kişinin 24 noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini aktaran yetkililer, battaniye, içme suyu ve gıda acil ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını ve yardım çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etmişlerdi.

TURİSTLERDEN KAYIPLAR VAR

Ülkede 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinin ardından bölgede bulunan 71 yabancı uyruklu turistin beşinden hala haber alınamadığı belirtildi. Haber alınamayan turistlerden birinin Güney Koreli, birinin Malezyalı, üçünün Fransız olduğu açıklandı.

Yaşanan felakette, namaz kılan cemaatin depreme yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

Kayda alınan görüntülerde cemaatin namaz kıldığı görülürken, depremle beraber, birçoğunun namazı terk ettiği, bir kısmının ise depreme rağmen namaza devam ettiği fark ediliyor.

Korku dolu anların yaşandığı depremde, çocukların kaçışmaları da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DEN ENDONEZYA'YA YARDIM AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklaması yaptı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE VE DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini bildirdi.

Yaralananlara acil şifalar temennisini aktaran Erdoğan, paylaşımında, "Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" dedi.

İHH YOLA ÇIKTI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, deprem ve tsunami felaketi yaşayan Endonezya'ya insani yardım ulaştırmak için yola çıktı.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Endonezya'nın Sulawesi eyaletinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla beş kişilik İHH acil yardım ekibinin bölgeye sevk edildiği duyuruldu.

Ülkede henüz tam olarak can kaybı ve hasar tespitinin yapılamadığı söyleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 18:30