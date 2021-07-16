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Endonezya'da vaka sayıları artıyor

Salgında Asya'nın yeni merkez üssü haline gelen Endonezya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 56 bini aşkın kişide virüs tespit edildi.

Asya 16.07.2021, 00:03
Endonezya'da vaka sayıları artıyor

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının son dönemde artmaya devam etmesiyle ülke, Kovid-19'un Asya'daki yeni merkez üssü haline geldi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vakalar son 24 saatte 56 bin 757 artarak 2 milyon 726 bin 803'e yükseldi ve bugüne kadarki en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü. Bogor kentinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, hastanelerdeki doluluk oranları nedeniyle koruyucu elbiseli gönüllüler tarafından uygun alanlara gömülmek üzere taşınıyor.

Kaynak: AA
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#endonezya #koronavirüs #vaka sayısı
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