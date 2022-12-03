Endonezya'da yeni ceza kanun teklifi tartışmalara yol açtı

Kanun kapsamında ayrıca devlet başkanına ve devlet kurumlarına hakaret etmek ve Endonezya'nın devlet ideolojisine karşı görüş bildirmek de yasaklanacak. Bu yasağın ihlali azami üç yıl hapis cezası gerektirecek.

Getirilecek diğer değişiklikler arasında idam cezasının iyi hal durumunda 10 yıldan sonra ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi, kürtajın tecavüz kurbanları dışında yasaklanması ve "kara büyü" için hapis cezası bulunuyor.

Yeni ceza kanunu Endonezya vatandaşlarıyla birlikte yabancılara da aynı şekilde uygulanacak.

Kaynak: Euronews