Endonezya'da yeni ceza kanun teklifi tartışmalara yol açtı
Endonezya parlamentosunun, önümüzdeki ay görüşülecek olan yeni ceza kanununda evlilik dışı cinsel ilişki ve evlilik dışı birlikte yaşamayı suç kapsamına alması bekleniyor. Yeni düzenlemeyi ihlal edenler hakkında bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Asya 03.12.2022, 18:31
Kanun kapsamında ayrıca devlet başkanına ve devlet kurumlarına hakaret etmek ve Endonezya'nın devlet ideolojisine karşı görüş bildirmek de yasaklanacak. Bu yasağın ihlali azami üç yıl hapis cezası gerektirecek.
Getirilecek diğer değişiklikler arasında idam cezasının iyi hal durumunda 10 yıldan sonra ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi, kürtajın tecavüz kurbanları dışında yasaklanması ve "kara büyü" için hapis cezası bulunuyor.
Yeni ceza kanunu Endonezya vatandaşlarıyla birlikte yabancılara da aynı şekilde uygulanacak.
Kaynak: Euronews
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