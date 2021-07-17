Endonezya'da yüksek vakalar devam ediyor

Asya ülkelerinden Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 54 bin artarak 2 milyon 780 bin 803'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1205 artarak 71 bin 397'ye, iyileşenlerin sayısı 28 bin 79 artarak 2 milyon 204 bin 491’e çıktı. Bogor kentinde, gönüllülerden oluşan koruyucu ekipmanlı cenaze birimi üyeleri, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri gömmek üzere hazırlık yapıyor.