Endonezya'daki depremde can kaybı arttı

Ulusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, Sumatra Adası'nın kuzeyinde önceki gün meydana gelen depremde çöken bina enkazlarında ve heyelan nedeniyle toprak altında kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Muhari, çalışmalarda iki cesede daha ulaşılmasıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden 6'sının Pasaman, 4'ünün de Batı Pasaman bölgesinden olduğunu belirten Muhari, depremde yaralananların sayısının en az 40'ı ağır 388 olduğunu ifade etti.

Muhari, afette en az 1400 yapının zarar gördüğünü, 13 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 25 Şubat'ta 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra Adası'nın kuzeyinde, Batı Sumatra eyaletindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında, 12 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

Sarsıntıların komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, depremin bölgede heyelanı tetiklediğini ifade etmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya'da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

Endonezya'nın Batı Sulawesi bölgesinde Ocak 2021'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde de en az 105 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 6 bin 500 kişi yaralanmıştı.