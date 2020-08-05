Endonezya'dan Lübnan'a taziye mesajı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Marsudi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Beyrut limanında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için Lübnan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Endonezya hükümetinin Lübnan halkı ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki patlamada bir Endonezyalının hafif şekilde yaralandığı ve durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA