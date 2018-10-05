Endonezya heyeti yardım talebi için Türkiye’de

Türkiye'nin dönem başkanlığındaki Asya Parlamenter Asamblesinin (APA) İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otelde düzenlediği Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Toplantısı'na Endonezya'dan da üç milletvekili katıldı.

Heyet adına basına açıklamada bulunan milletvekili Achmad Farial, Endonezya'nın Sulawesi Adası merkezli deprem ve tsunami felaketinin Palu ve Dongala şehirlerinin büyük bölümüne zarar verdiğini söyledi.

Özellikle Petobo ve Balaroa'da çok sayıda yapının deprem sonrası sıvı etkisi gösteren kum ve kil zeminin altına gömüldüğünü anlatan Farial, yaklaşık 180 hektarlık alanda her şeyin çöktüğünü ifade etti.

Achmad Farial, felaketler nedeniyle 1424 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1407'sinin defnedildiğini söyleyerek, 2 bin 549 kişinin ise yaralı olduğunu duyurdu.

Farial, "Dünyaya bir mesajınız var mı?" sorusunu ise "İlaca ulaşamıyoruz, yaşamak için ilaca ihtiyaç var." şeklinde yanıtladı.

“TEMEL MALZEMELERE İHTİYACIMIZ VAR”

Endonezya'daki felaketzedelerin en önemli gereksiniminin ilaç, bebek maması ve temiz su olduğunu ifade eden Farial, "Binlerce insan evini kaybetti. Şimdi elbiseye, battaniyeye, barınak ve çadıra ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Endonezya'nın yardımına koşan tüm ülkelere, kurumlara teşekkür eden Farial, bölgeye ekip ve yardım gönderen Türkiye'nin desteğine büyük önem verdiklerini ve minnettar olduklarını da dile getirdi.

Bugün sona erecek Asya Parlamenter Asamblesi Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Toplantısı'na 16 ülkeden 30'un üzerinde milletvekili katılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net