Endonezya'nın Taç Mahal'ine yoğun ilgi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dünyanın 7 harikasından biri olan Hindistan'daki Tac Mahal'den esinlenilerek yapılan Ramlie Musofa Camisi mimarisiyle göz dolduruyor.

Başkenttin kuzeyinde Sunter bölgesinde yer alan ve sonradan Müslüman olan Çin kökenli ailenin yaptırdığı Ramlie Musofa Camisi, mimari dokusu ve beyaz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

İnşası yaklaşık 5 yıl süren ve 2016'da ibadete açılan caminin idaresinden sorumlu olan aynı zamanda da ibadethaneyi yaptıran Ramli Musofa'nın oğlu Sofian Raşidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babam Ramli, İslamiyet'i kabulünün ve hidayetinin sembolü olarak bir cami yaptırmak istiyordu. Hindistan'da kralın eşine duyduğu sevginin sembolü olarak yaptırılan Tac Mahal’den ilham alan babam, mimari olarak ona benzeyen bir cami yaptırmak istedi." diye konuştu.

Caminin babasının öncelikle Allah'a sevgisinin göstergesi olduğunu belirten Raşidin, ''Babam, ailesine sevgisini göstermek için caminin adını aile büyükleri ve çocukların isimlerinin baş harflerinin kısaltması olarak Ramlie Musofa adını koydu.'' dedi.

Raşidin, camiyi en kaliteli malzemelerle yapmak istedikleri için inşaatın uzun sürdüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cami zemininin tamamına yakınında Türkiye'den getirdiğimiz mermerleri kullandık. İlk kısımda getirttiğimiz Türk mermerleri yer döşemesinde yeterli olmadı. Yer döşemesinde aynı renk ve kalitede mermer kullanmak istediğimizden benzer mermerin Türkiye'de bulunması sürecinde inşaatımızda gecikme yaşadık.''

- "Turistler için Sultanahmet Camisi gibi kıyafet kuralı uyguluyoruz"

Birçok yerli ve yabancı turistin camiyi ziyaret ettiğini aktaran Raşidin, "Caminin tasarımı insanların ilgisini çekiyor. Camimiz, belirli saatlerde herkesin ziyaretine açık. Sultanahmet Camisi'nde olduğu gibi Müslüman olmayan ziyaretçilerin camimize girişlerinde cami adabına uygun olarak kıyafet kuralı uyguluyoruz ve bunları ziyaretçilere ücretsiz sağlıyoruz.'' dedi.

Cami girişindeki mermere yazılan Fatiha ve Karia surelerinin, Çince anlamlarının yazılı olduğu bölümün ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade eden Raşidin, bu şekilde Çinli turistlerin İslam öğretisinin güzelliğini görmesini umduklarını vurguladı.

- ''Müslüman olmak isteyenler için rehberlik programı yapıyoruz''

Müslüman olmak isteyenler için camide rehber program uyguladıklarını da söyleyen Raşidin, şu ana kadar yaklaşık 80 kişinin Müslüman olduğunu ve bu kişilere ihtida töreni yaptıklarını kaydetti.

Öte yandan aile büyüklerinin 19. yüzyılın başlarında Çin'den Endonezya'nın Açe bölgesine göç ettiğin anlatan Raşidin, "İslam ahlakı ve güzelliğinden etkilenen babam Ramlie, 1964'te 19 yaşındayken Müslüman olmuş.'' dedi.

Camiyi ziyarete gelen Teti Lailan'i "Caminin mimarisi çok güzel, Fatiha ve Karia sürelerinin anlamlarının Çin yazısı ile mermerlere işlenmesi de farklı bir görüntü oluşturmuş. Bu camiyi yaptıranlara Allah hayır ve bereket ihsan etsin." ifadesini kullandı.

Dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya, birçok farklı din ve kültürü barındırıyor. 250 milyonluk nüfusunun yüzde 87'si Müslüman ülkede, Hristiyanlar nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu, Hindular ise yüzde 1,7'sini oluşturuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net