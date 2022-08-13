Endonezya Savunma Bakanı Prabowo, devlet başkanlığı için 3. kez mücadele edecek

Subianto adaylığını, partisinin Batı Java'daki Ulusal Liderlik Toplantısı'nda, parti üyelerinin kendisinin yeniden aday olması yönündeki isteklerini dile getirmesinin ardından ilan etti.

Bakan, 2024'te Endonezya Devlet Başkanı adayı olmasını isteyen parti üyelerinin taleplerini dikkatle incelediğini ve dinlediğini söyledi.

Subianto, "Endonezya Devlet Başkanlığına aday gösterilmem yönündeki talebinizi tüm sorumluluklarıyla kabul ettiğimi beyan ederim." ifadesini kullandı.

Bir dövüşçünün düşmesinin olağan olduğunu belirten Subianto, önceki başarısızlıklarına rağmen neden tekrar aday olduğunu, "Bir dövüşçü için düşmek normaldir, düşersen tekrar ayağa kalkarsın." sözleriyle ifade etti.

Savunma Bakanı Prabowo Subianto, 2024'te yapılması beklenen seçimler için adaylığını açıklayan ilk siyasetçi oldu.

Subianto daha önce 2014 ve 2019'daki seçimlerde devlet başkanlığı için yarışmış ancak iki seçimde de mevcut devlet başkanı Joko Widodo'ya mağlup olmuştu.

Asker kökenli olan ve 1967-1998 arasında 31 yıl ülkeyi demir yumrukla yöneten Suharto'nun eski damadı Prabowo, aktivist öğrencilerin kaçırılmasıyla ilgili hak ihlalleri iddiaları nedeniyle 1990'ların sonunda görevden alınana kadar orduda yükselen bir isim oldu.

Prabowo'nun özel kuvvetler biriminin başkanlığını yaptığı dönemde işlediği iddia edilen insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD'yi ziyaret etmesi yasaklandı.

Söz konusu iddialar hiçbir zaman kanıtlanamazken Prabowo, iddia edilen olaya karıştığını birçok kez yalanladı.