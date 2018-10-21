Endonezya, Su-35 anlaşmasını iptal etmeyecek

Rus basını, Rusya ile Endonezya arasında imzalanan Cakarta’ya 11 adet Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşmanın uygulama evresinin, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) çerçevesinde uygulayabileceği olası yaptırımları nedeniyle ertelendiğini yazdı.

Endonezya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Cakarta’nın Moskova’yla Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedariki için yaptığı anlaşmadan vazgeçme niyetinde olmadığı belirtildi.

Sputnik Vietnam’ın, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu’nun açıklamasına dayandırdığı haberde, Endonezya’nın Rusya ile Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ile ilgili yapılan anlaşmadan vazgeçmeyeceği ifade edildi.

“Endonezya’nın en kısa zamanda avcı uçaklarını teslim alması bekleniyor”

Habere göre Endonezya Savunma Bakanı Ryacudu, Cakarta’nın uçakları satın alma konusunda son derece ilgili olduğunu kaydetti. Ryacudu, “Endonezya’nın en kısa zamanda avcı uçaklarını teslim alması bekleniyor” dedi.

Endonezya’nın ABD tarafından uygulanabilecek olası yaptırımların etkisiyle Rusya ile imzalanan anlaşmayı yerine getirmekten ‘asla vazgeçmeyeceğini’ vurgulayan Ryacudu, tarafların şu anda uygulama aşamasına geçtiklerini, fakat yönetimindeki kurumun maliye ve ticaret bakanlıklarıyla sevkiyatların ödenmesi ile ilgili bazı sorunları çözmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 01:32