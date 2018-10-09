Endonezya Ulema Meclisi’nden FETÖ fetvası

Endonezya Sufi Ulema Meclisi (DUTİ) ve Asya Sufi Ulema Meclisi (DUTA), terör örgütü FETÖ hakkında verdiği ortak fetvaya ilişkin açıklama yaptı. Endonezya Sufi Ulema Meclisi ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Asya Sufi Ulema Meclisi'nin (DUTA) yayımladığı ortak fetvada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğu vurgulandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Kur'an ayetlerinin tefsirinde ciddi tahrifat yaptığı belirtilen açıklamada, Gülen'in öğretilerinin, Kur'an ve Sünnet'e dayanan İslam akidesini bozabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

“FETÖ’YE KATILMAK HARAMDIR” VURGUSU

Açıklamada, "Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yaptığı faaliyetler ve bu faaliyetlere katılmak haramdır." ifadeleri kullanıldı.

Gülen'in başlangıçta öğretilerini Bediüzzaman Said Nursi'ye nispet ederek yaydığı fakat daha sonra Nursi'nin görüşlerini tahrif ettiği belirtilen mesajda, Gülen'in bunu İslam ümmetinin, Müslüman gençlerin ve özellikle de üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmek için yaptığına dikkatler çekildi.

“FETÖ SİYONİZM PROJESİDİR”

Gülen ve takipçilerinin Allah'a tövbe etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Fetullah Gülen hareketi ve cemaati, sadece dini bir hareket veya sosyal bir organizasyon değildir. Söz konusu oluşum, siyonist gruplarla güçlü ilişkileri olan dini/sosyal oluşumların arkasına gizlenme heveslisi bir harekettir." şeklinde değerlendirildi.

Açıklamada, FETÖ’nün yaptıklarının hesabını başta Müslümanlar olmak üzere Türkiye’ye vermelidir denildi.

Endonezya başta olmak üzere diğer ülke liderlerine ve halklarına çağrı yapılan açıklamada, FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin durdurulması, İslami akideye zarar veren kitaplarının yasaklanması ve toplatılması talep edildi.

Meclis üyeleri, açıklamaya, "Bizler Allah nezdinde bu fetvanın mesuliyetini üzerimize alıyoruz." notunu düştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 09:29